В Бразилии оценили возможность ареста Путина в случае его визита

Главное: Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что его страна вряд ли арестует главу Кремля Владимира Путина. Бразильский министр заявил, что «не думает, что это возможно», а также «надеется, что этого не будет».

Детали: Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра (Мауру Виэйра) в интервью бразильской службе ВВС заявил, что его страна вряд ли арестует главу Кремля Владимира Путина, несмотря на то, что она в свое время подписала Римский устав.

Бразильский чиновник напомнил, что Путина приглашают на саммит G20, который пройдет в 2024 году в Бразилии, поскольку Россия является членом «Большой двадцатки».

«Мы должны рассматривать это в каждом конкретном случае. Всегда, даже в правилах МКС, есть режим для глав государств, который мы должны изучить. Если он (Путин) захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию на встречах в Бразилии», — уверяет чиновник.

Интервьюер попросил министра прокомментировать, есть ли возможность ареста Путина, если он приедет в Бразилию.

«Я не знаю. Не думаю, что это возможно. Я также надеюсь, что нет. Я не знаю. Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло», — заявил глава МИД Бразилии.

Виейра уверяет, что для такого шага «должен быть приказ». Однако он не уточнил о каком именно приказе говорится.

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