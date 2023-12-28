Омбудсмен отреагировал на законопроект о мобилизации

Главное: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации доработают. Из закона о мобилизации уберут нормы, нарушающие базовые конституционные права человека.

Детали: Из закона о мобилизации уберут нормы, которые могут нарушать базовые конституционные права человека. Об этом в эфире национального телемарафона 28 декабря заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, необходимо понимать, что в условиях полномасштабной войны и военного положения Конституция официально разрешает ограничивать права граждан.

Омбудсмен отметил, что одновременно в законопроекте о мобилизации не могут быть нарушены базовые конституционные права.

«Там есть некоторые нормы, которые противоречат Конституции, но вчера было рабочее совещание с представителями Минобороны, где мы уже достигли компромисса — как обеспечить закон о мобилизации и соблюдать права человека», — сказал Лубинец.

Он заявил, что до внесения документа в зал будет дана экспертная оценка от его ведомства, а также законопроект пройдет через профильный комитет.

«Но это не должно мешать выживанию страны и пополнению армии. Здесь мы должны полагаться на мнение военного командования», — подчеркнул омбудсмен.

В тему: Законопроекты о мобилизации могут изменить или доработать. Один из нардепов уточнил, что в таком виде документ не будет проголосован в парламенте.