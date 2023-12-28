В ВС рассказали, как планируют использовать F-16

Главное: Юрий Игнат объяснил, как планируется использовать F-16. Спикер ВС ВСУ подчеркнул, что этот самолет «имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на любом отрезке фронта».

Детали: У Украины есть грандиозные планы на американские истребители F-16, которые должны передать партнеры. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

«Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что благодаря многофункциональности американского истребителя его можно использовать для нескольких нужд:

— ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника;

— прикрытие штурмовой авиации;

— обеспечение воздушного пространства в акватории Черного моря;

— прикрытие страны от вражеских дронов и ракет;

— противодействия вражеским кораблям.

«F-16 имеет широкий спектр вооружений, которые можно применять на том или ином отрезке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб», — резюмировал Игнат.

В тему: В Воздушных силах отреагировали на информацию СМИ о нахождении в Украине истребителей F-16.