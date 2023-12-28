Россия продолжает угрожать Финляндии

Главное: В России угрожают, что в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО первой пострадавшей страной станет Финляндия.

Детали: Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что если между НАТО и Россией произойдет конфронтация, то Финляндия «пострадает первой». Об этом сообщает Euractiv в четверг, 28 декабря.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть Альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-нибудь обострение, то, прежде всего, пострадает сама Финляндия», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что Финляндия десятилетиями сохраняла нейтральный статус. Впрочем, получение страной членства в НАТО «превратило ее во враждебное к Москве государство». Свои заявления Ульянов аргументировал еще и тем, что граница Финляндии прилегает к России.

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