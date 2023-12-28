Стало известно, как Испания будет поддерживать Украину в ближайшие годы

Главное: Испания продолжит помогать Украине во время войны. Появился план на 2024-2027-е годы.

Детали: Испания обещает продолжать поддерживать Украину во время войны. Стало известно о плане на 2024-2027-е годы.

Так, правительство страны утвердило соглашение с Еврокомиссией о выделении 237,5 миллиона евро на помощь нашей стране в период с 2024-го по 2027-й годы.

Об этом поведал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Он отметил, что Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине в ее защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности.

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