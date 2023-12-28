В Черном море на российской мине подорвалось судно под флагом Панамы

Главное: На российской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, которые получили ранения, сообщили Силы обороны юга Украины.

Детали: В Черном море на российской морской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

«Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. Судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели. Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, которые получили ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

К судну отправились буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

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