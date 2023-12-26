Названа точная дата, когда в Украину вернутся морозы

Главное: В ближайшие дни в Украине будет тепло. Морозы вернутся 5 января.

Детали: Стало известно, какой будет погода в Украине. Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в нашу страну вернутся морозы.

По ее словам, произойдет это с 5 января.

До этого же в Украине сохранится плюсовая температура, иногда с сильным ветром, дождями и мокрым снегом.

Она информировала: «В ближайшее время морозов каких-то не предвидится. Впереди влажный день, далее три дня даже с периодическим солнцем, а новогодние 31 декабря и 1 января, ожидаются влажными, но не холодными. Ближайшее ощутимое похолодание – с 5 января».

Уточняется, что в среду, 27 декабря похолодает. Днем будет плюс 2-6, а на юге до 7-12 тепла.

Сообщается, что северо-западный ветер будет сильным, со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра будет облачно, местами дождь, затем переход в мокрый снег.

Эксперт говорит, что в четверг-субботу пройдет антициклон с сухой прохладной погодой, стихнет ветер.

В воскресенье, 31 декабря, придет атмосферный фронт, поэтому появятся дожди и мокрый снег.

Резюмируется: «Ночью 1 января – пауза с осадками, тепло. Днем 1 января – осадки и также сравнительно тепло».

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