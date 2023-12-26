Лукашенко рассказал о российском ядерном оружии в Беларуси

Главное: Александр Лукашенко поведал о российском ядерном оружии в Беларуси. Оно уже размещено на территории страны.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже находится на территории его страны. Причем, уже давно.

Он сказал: «Давно. Я ведь говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября – последняя».

Политик добавил: «Все на своих местах в хорошем состоянии».

В тему: Лукашенко уверяет, что Запад хочет ввести свои войска в Украину.