В МИД объяснили, почему ЕС отложил вопрос выделения Украине €50 млрд

Главное: ЕС отложил вопрос выделения €50 млрд для Украины не из-за вето Венгрии. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, средства будут выделены в любом случае.

Детали: Евросоюз отложил на месяц, до 1 февраля 2024 года, рассмотрение вопроса о выделении 50 млрд евро для Украины не из-за вето Венгрии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона единых новостей.

«Оформление решения о 50 млрд евро было перенесено на начало следующего года не из-за вето Венгрии, а из-за того, что остальные 26 европейских стран дают время Венгрии, чтобы все-таки договориться о присоединении. Потому что они не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения „минус один“», — пояснил Кулеба.

Он убежден, что Украина в любом случае деньги от Евросоюза получит.

«Вопрос остался один. Или это сделают 27 государств вместе, все члены ЕС включая Венгрию. Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров. Или эти деньги выделит 26 стран Европейского Союза без Венгрии. Вот и все. Здесь вопрос их внутреннего единства, и они прилагают все усилия для того, чтобы его все же сохранить. Но если это не удастся, то деньги все равно будут выделены», — убеждает Кулеба.

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