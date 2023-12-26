За четыре месяца уничтожено 20% ЧФ РФ, — МО Британии

Главное: В Минобороны Великобритании подсчитали, что менее чем за полгода было уничтожено 20% Черноморского флота РФ. Морская коалиция поможет Украине победить в Черном море, отметил глава ведомства.

Детали: Поражение российского десантного корабля Новочеркасск в порту временно оккупированной Феодосии в Крыму опровергает утверждение о якобы «тупике» в войне в Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в X во вторник, 26 декабря.

По его словам, уничтожение БДК Новочеркасск в порту Феодосии показывает, что утверждения о «тупиковой ситуации» на фронте ошибочны и те, «кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются».

«Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России», — добавил Грант Шаппс.

Глава оборонного ведомства Британии подчеркнул, что морская коалиция будет помогать Украине победить в Черном море.

«Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море», — подытожил Шаппс.

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