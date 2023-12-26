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Новости > Самая дорогая приправа в мире продолжает расти в цене

Самая дорогая приправа в мире продолжает расти в цене

Александр Панько
26.12.23 14:24
172
Самая дорогая приправа в мире продолжает расти в цене

Главное: Шафран продолжает дорожать. Это самая дорогая приправа в мире.

Детали: Шафран, который является самой дорогой приправой в мире, продолжает расти в цене. Об этом пишет издание Financial Times.

Отмечается, что причина этому – изменение погодных условий и дефицит воды, что привело к резкому падению урожайности шафрана в Иране.

Эксперты говорят, что общее производство шафрана снизится с почти 400 до 170 тонн.

Говорится, что холодная зима, сухая весна и жаркое лето с температурой до плюс 50 градусов, оказали разрушительное воздействие на регион, так как все источники воды пересохли.

Сейчас шафран на внутреннем рынке подорожал до 1 400 долларов за килограмм, что вдвое выше, чем в 2022-м году.

За границей приправа стоит около 1 800 долларов за килограмм.

В самом Иране внутренний спрос резко сократился на 50%, так как покупательная способность населения снизилась, и многие не могут позволить себе шафран по столь высоким ценам.

Напомним, что 92% мирового урожая шафрана собирают в Иране.

Его дороговизна объясняется трудным процессом сбора: для производства одного килограмма нужно около 170 тысяч цветков, которые собирают вручную на рассвете в октябре и ноябре, после чего рыльца цветков высушивают.

В тему: Стало известно о небывалой пользе мускатного ореха.

Тэги: Иран, мир, питание, специи, шафран

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