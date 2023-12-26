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Новости > Новый законопроект о мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку

Новый законопроект о мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку

Агата Кловская
26.12.23 10:29
71
Новый законопроект о мобилизации: кто будет иметь право на отсрочку

Главное: Опубликован перечень лиц, которые будут иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации. Право на отсрочку от призыва не имеют государственные служащие, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Детали: Стало известно, кто из украинцев будет иметь право на отсрочку согласно новому законопроекту по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы, который Камбин внес в Верховную Раду Украины. Об этом говорится в соответствующем проекте закона.

Согласно тексту законопроекта, право на отсрочку будут иметь:

— лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

— люди, являющиеся опекунами лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной;

— члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

— члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи) е) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

— женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также, если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

— беременные женщины;

— только действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

— соискатели профессионального (профессионально-технического), высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее полученный по одной специальности (профессии);

— докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

— научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;

— не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

— военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;

— не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из числа граждан, освобожденных от срочной военной службы во время действия военного положения;

— право на отсрочку от призыва не имеют государственные служащие, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Следует отметить, что зарегистрированный законопроект в Верховной Раде еще не означает внедрения тех или иных изменений в мобилизации. Парламент получил документ, который теперь будут обсуждать в Комитете.

В тему: В Раду внесли законопроект о мобилизации.

Тэги: общество, мобилизация, новости Украины, отсрочка

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