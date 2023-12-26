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Новости > На фронтах очень напряженно: что сообщают военные

На фронтах очень напряженно: что сообщают военные

Александр Панько
26.12.23 10:10
78
На фронтах очень напряженно: что сообщают военные

Главное: В Украине продолжается война. Стало известно, что происходит на фронтах.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал, что происходит на фронтах на вторник, 26 декабря.

За минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 42 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Всего за прошлые сутки россияне атаковали нашу страну, применив 18 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО 12 ударных БПЛА было уничтожены.

Сообщается, что на Купянском направлении ВСУ отразили 6 атак противника возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где россияне безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

Информируется, что на Лиманском направлении украинские военные отразили 29 атак россиян в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 атаки России вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

Говорится, что на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери.

Украинские военные за сутки отразили 27 атак россиян восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Сказано, что на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника в районе Новомихайловки Донецкой области, где были отбиты 6 атак.

Указывается, что на Шахтерском направлении украинские военные отразили 3 атаки России в районе Старомайорского Донецкой области.

Кроме этого, на Запорожском направлении ВСУ отразили 7 атак россия7 возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Также на Херсонском направлении украинские военные продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить подразделения Украины с занимаемых позиций. За минувшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Украинцам поведали, что ВСУ продолжают активными действиями наносить россиянам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

Резюмируется, что за прошлые сутки украинская авиация нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

В тему: В Раду внесли законопроект о мобилизации.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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