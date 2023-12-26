Луиза Баптиста: известная бразильская спортсменка попала под мотоцикл во время тренировки

Главное: Бразильская триатлонистка Луиза Баптиста попала под мотоцикл. Произошло это во время тренировки.

Детали: Неприятный инцидент произошел в бразильском городе Сан‑Карлус. Тут 29-летняя триатлонистка Луиза Баптиста попала под мотоцикл, когда ехала во время тренировки на велосипеде по автомобильной дороге.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

ДТП случилось в минувшую субботу, 23 декабря.

Спортсменка получила множественные травмы, в том числе повреждение правого легкого, переломы нескольких ребер, ключицы, большеберцовой и бедренной костей.

Ей уже была проведена операция.

На следующий день девушка пришла в себя, но все еще находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Стоит напомнить, что Луиза Баптиста является двукратной победительницей Панамериканских игр 2019-го года в личных соревнованиях и смешанной эстафете. Также она выступала на Олимпиаде-2020 в Токио.

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