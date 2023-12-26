В Украине замедлилась инфляция – названы причины

Главное: Инфляция в Украине замедлилась. Причины – высокий урожай и стабильность на валютном рынке.

Детали: В НБУ заявили о снижении инфляции в нашей стране. Как оказалось, рост потребительских цен в Украине в минувшем ноябре замедлился до 5,1%.

Это меньше ожиданий финансового регулятора.

Эксперты говорят, что данному факту способствовали высокий урожай и стабильность на валютном рынке.

Такую информацию предоставили по итогам заседания Комитета по монетарной политике НБУ 13 декабря, во время которого было поддержано решение снизить учетную ставку с 16 до 15%, сообщает РБК-Украина.

Специалисты отмечают, что сохранение благоприятной ценовой динамики в значительной степени было обусловлено удешевлением сырых продуктов питания на фоне высоких урожаев и сложностей с экспортом продовольствия.

Подчеркивается: «Наиболее важным фактором ослабления фундаментального инфляционного давления было сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке. Это не только ограничивало рост цен на широкий спектр товаров с импортной составляющей, но и способствовало улучшению инфляционных и курсовых ожиданий».

Ожидается, что в результате базовая инфляция тоже замедлилась до 5,7% в годовом измерении.

Резюмируется, что показатели инфляции будут сохраняться близкими к текущим уровням и в декабре.

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