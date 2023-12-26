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Новости > В Киеве заговорили об эпидемии кори

В Киеве заговорили об эпидемии кори

Александр Панько
25.12.23 14:44
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В Киеве заговорили об эпидемии кори

Главное: Жителей Киева пугают корью. Власти не исключают эпидемии.

Детали: В КГГА говорят, что в украинской столице есть опасность повторения эпидемии кори. Местных жителей уделить особое внимание вакцинированию детей.

Директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила: «Существует опасность повторения эпидемии кори. По наблюдениям инфекционистов, это заболевание имеет циклический характер, и массовые заболевания происходят обычно каждые пять-шесть лет».

Информируется, что фиксируется рост заболеваемости корью в соседних странах, а в Румынии объявлена эпидемия этой болезни.

Чиновница сказала: «Вакцинация и сегодня остается единственным действенным средством защиты от многих инфекционных заболеваний, среди которых и корь. Корь – одна из самых заразных болезней в мире: из десяти невакцинированных людей, контактировавших с больным, заболеют девять. Поэтому от уровня иммунизации напрямую зависит, быть или не быть эпидемии в стране».

Отмечается, что причиной вспышек кори являются невакцинированные дети.

Информируется: «Заболевание начинается именно с них, а уже потом переходит к взрослым. Поэтому обращаюсь, прежде всего, к родителям. Просто сейчас свяжитесь с педиатром или семейным врачом, чтобы убедиться, вакцинирован ли ваш ребенок».

В мэрии  уверяют: «Киев обеспечен действенной качественной вакциной, которая хранится по правилам с соблюдением всех требований к холодовой цепи. Прививки по календарю бесплатные. Специального скрининга накануне вакцинации делать не нужно. Если ребенок имеет хроническое заболевание, это является не запретом, а прямым показанием к вакцинации, ведь именно такие дети являются группой особого риска тяжелого течения болезни».

В тему: Корь стремительно расползается по Украине.

Тэги: Киев, корь, общество, здоровье, КГГА, новости Украины

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