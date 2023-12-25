Украина получила от Латвии 270 авто, конфискованных у пьяных водителей

Главное: Латвия передала Украине 270 авто, конфискованных у пьяных водителей. К рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Детали: Латвия в целом отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. По данным на середину декабря, общая стоимость конфискованных автомобилей — 903 453 евро. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Автомобиль в Украину доставляет Twitter-конвой под руководством Рейниса Позняка. За время существования проекта из Латвии было отправлено более 1100 разных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро, отправлявшихся туда еженедельно.

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