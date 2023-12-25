Стало известно, о чем Зеленский может поговорить с Орбаном

Главное: Владимир Зеленский встретится с Виктором Орбаном. Стали известны темы переговоров.

Детали: Выяснилось, о чем президент Украины Владимир Зеленский может поговорить с премьер-министром Виктором Орбаном. Озвучены ключевые темы.

О них поведал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, возможные переговоры политиков могут относиться к широкому спектру двусторонних отношений, от экономики к нацменьшинствам.

Так, чиновник подчеркнул, что в нашей стране был принят рамочный закон о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии.

После этого, по требованию Венецианской комиссии, имплементировали все, кроме одной рекомендации.

Информируется: «Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит, и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано».

В тему: Орбан согласился встретиться с Зеленским.