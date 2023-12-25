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Новости > НБУ назвал фактор, негативно влияющий на валютный рынок

НБУ назвал фактор, негативно влияющий на валютный рынок

Агата Кловская
25.12.23 13:46
96
НБУ назвал фактор, негативно влияющий на валютный рынок

Главное: Стало известно, что негативно влияет на валютный рынок Украины. Это вопрос о выделении финансовой помощи нашей стране от ЕС и США.

Детали: В НБУ рассказали, что негативно влияет на валютный рынок нашей страны. По словам экспертов, это вопрос о выделении финансовой помощи Украине от ЕС и США.

Об этом, ссылаясь на итоги заседания Комитета по монетарной политике финансового регулятора 13 декабря, во время которого было поддержано решение снизить учетную ставку с 16 до 15%, сообщает РБК-Украина.

Информируется о том, что риски инфляционного развития и курсовой устойчивости в условиях войны остаются значительными, а некоторые даже частично реализовались.

Было сказано, что произошла задержка с предоставлением нашей стране внешней финансовой помощи, сохраняется неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений.

Так, бюджеты поддержки Украины на 2024-й год со стороны ключевых партнеров в лице США и ЕС до сих пор не утверждены.

Финансовый регулятор отмечает: «Эта проблема, вероятнее всего, решится в течение следующих месяцев. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ «Механизм расширенного финансирования» для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью этой программы».

Уточняется, что на данный момент международные резервы нашей страны составляют почти 39 миллиардов долларов и достаточны для сохранения контроля над курсовой динамикой.

Резюмируется: «Затягивание решения вопроса о международном финансировании может негативно сказаться на ожиданиях, а следовательно, и обусловить дополнительный спрос на валюту. Соответственно, НБУ должен действовать взвешенно, чтобы не повредить достижениям по обеспечению курсовой устойчивости и умеренной инфляции».

В тему: Всемирный банк подкинул Украине еще один крупный транш.

Тэги: экономика, валютный рынок, финансы, финансовая помощь, новости Украины, НБУ

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