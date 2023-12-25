Украина помогла Польше с излишком электричества

Главное: Украина помогла Польше. Забрала лишнюю электроэнергию.

Детали: В ночь на понедельник, 25 декабря, Украина оказана аварийная помощь по запросу польского оператора системы передачи PSE, получив от него избыток электроэнергии. Об этом информирует «Укрэнерго».

Было сказано: «Была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт-час».

Подчеркивается, что это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи.

Уточняется: «Польская энергосистема ночью в праздничный день имела избыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина получила дополнительный объем электроэнергии».

Говорится о том, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Как стало известно, из-за потепления суточный максимум потребления 24 декабря был на 1% меньше по сравнению с показателями в предыдущее воскресенье, 17 декабря.

Резюмируется, что экспорт электроэнергии 25 декабря нет. Импорт запланирован в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 17 736 МВт-час.

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