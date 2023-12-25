В Украине без электричества остаются 72 населенных пунктов

Главное: Проблемы с электричеством возникли в четырех областях Украины. Без света сидят 72 населенных пунктов.

Детали: В Украине сохраняются проблемы с электричеством. О ситуации на понедельник, 25 декабря, поведало Министерство энергетики.

Сказано, что из-за неблагоприятных погодных условий остались без электроснабжения 72 населенных пунктов в четырех областях нашей страны.

Так, в Донецкой области из-за непогоды остаются без электричества 11 населенных пунктов. Из-за обстрелов были обесточены восемь населенных пунктов. За сутки энергетики запитали 87 населенных пунктов. Остаются без электроэнергии в результате боевых действий 144 населенных пунктов.

Кроме этого, как стало известно, в Херсоне из-за обстрела обесточивались 216 потребителей. Всего в городе без электричества остались 5,2 тысячи абонентов. В области остаются без электроэнергии 45 населенных пунктов.

Сообщается, что в Днепропетровской области в результате боевых действий обесточивалось 4,6 тысячи точек учета, большинство из них подключены. Остаются без напряжения 66 абонентов.

Уточняется, что энергетики за сутки запитали два населенных пункта в Сумской области, 10 в Запорожской области, а также 506 потребителей в Харьковской области.

Украинцам поведали, что из-за боевых действий остаются обесточенными 63 населенных пункта в Запорожской области, 54 в Сумской области, 16 в Черниговской области и 16,3 тысячи потребителей в Харьковской области.

Резюмируется, что плохая погода обесточила 21 населенный пункт на Закарпатье, пять в Харьковской области и 3 тысяч потребителей в Киевской области.

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