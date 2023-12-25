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Новости > Богдан Колесник: война забрала еще одного украинского актера

Богдан Колесник: война забрала еще одного украинского актера

Агата Кловская
25.12.23 12:33
133
Богдан Колесник: война забрала еще одного украинского актера

Главное: Выполняя боевое задание погиб украинский актер Богдан Колесник. Он был известен ролями в популярных сериалах, таких как «СуперКопы», «Опер по вызову», «Топтун», «Маэстро» и «Выходите без звонка».

Детали: 23 декабря на передовой, выполняя боевое задание, в возрасте 36 лет скончался украинский актер Богдан Колесник. Об этом написал в Facebook кастинг-директора Аллы Самойленко.

«Погиб актер Богдан Колесник», — сообщила о смерти актера Алла Самойленко.

Эту трагическую новость также подтвердила руководитель Театра «Особистості» Мария Писаренко. «Это просто не день... а... нет слов! На фронте погиб актер Богдан Колесник, который также ранее работал в Театре «Особистості», — написала она.

36-летнего защитника не дождались дома его жена и дочь.

Богдан Колесник родился в Кривом Роге и учился в Киевском театральном университете имени Карпенко-Карого. Его талант был замечен, и он построил успешную карьеру. Богдан Колесник был известен ролями в популярных сериалах, таких как «СуперКопы», «Опер по вызову», «Топтун», «Маэстро» и «Выходите без звонка».

Когда началась война, Богдан Колесник добровольно вступил в ряды терробороны и оказался на передовой.

Тэги: культура, война в Украине, Богдан Колесник

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