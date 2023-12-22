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Новости > Мажор Яковлєв має сісти за грати - Генпрокуратура взяла на контроль справу загибелі Наталії Паньків, - ЗМІ

Мажор Яковлєв має сісти за грати - Генпрокуратура взяла на контроль справу загибелі Наталії Паньків, - ЗМІ

Автор: «Фраза»
22.12.23 18:17
263
Мажор Яковлєв має сісти за грати - Генпрокуратура взяла на контроль справу загибелі Наталії Паньків, - ЗМІ

21 грудня 2023 року представники ГО «Ні корупції!» провели мітинг біля Генеральної прокуратури з вимогами провести справедливе розслідування загибелі української моделі Наталії Паньків. Як повідомляє видання Фромюа, громадськість обурив той факт, що з моменту смерті дівчини минуло вже 2 місяці, але єдиній людині, яку рідні та близькі вважають винною у її смерті, навіть не вручена підозра. Йдеться про мажора-блогера Сергія Яковлєва (раніше прізвище — Друченко).

З повідомлень у ЗМІ відомо, що ранком 19 жовтня 2023 року з квартири блогера карета «швидкої» допомоги забрала в стані без свідомості Наталію Паньків, котра померла через декілька годин у реанімації.

На обличчі та тілі дівчини були численні синці, а лікарі у документах записали «смерть насильницька — отруєння психотропними препаратами». В крові загиблої знайшли клофелін — небезпечну речовину, що використовують для приспання своїх жертв насильники та шахраї. Що робив з Наталією тієї ночі Яковлєв — достеменно невідомо, але вона була накачана психотропами саме у його квартирі. Дівчина до того часу не приймала наркотичних речовин, про що свідчать результати експертизи, що не знайшла залишків психотропів при аналізі її волосся.

Так як Яковлєв мав доступ до її телефону, то найвірогідніше він видалив усю переписку, яка б могла пролити світло на те, що відбувалося того вечора, та відповісти на питання, як і чому потерпіла виявилася у його помешканні.

В руках у мітингувальників були плакати з написами «Вбивця має сидіти в тюрмі!», «Яковлєв Друченко має бути покараний», «Мажор поза законом?», «Вбивця з Instagram і досі на свободі», «Сісти за грати, а не за кермо!», «Блогер знущається над Фемідою» тощо.

Справа в тому, що Яковлєв відомий в мережі Instagram як «Творець Хаосу» через свій провокативний контент (часто демонстративно, на відео порушував правила дорожнього руху). За фактом смерті дівчини відбувається розслідування у кримінальному провадженні № 12023100040003616.

Але слідчі у цій справі постійно змінюються, тож існує вірогідність того, що мажор намагається уникнути відповідальності. Тим більше, що у нього «є такий досвід» — домовлятись з потрібними людьми. Принаймні після усіх своїх гучних ДТП Яковлєв завжди «виходив сухим з води».

У зв’язку з вищевикладеним до ГПУ була передана заява на адресу Генерального прокурора Костіна А.Є. з наступними вимогами:

1. Взяти під особистий контроль справу по кримінальному провадженню No12023100040003616.

2. Провести перевірку ходу розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

3. Провести неупереджене та справедливе розслідування та у визначені законом строки передати матеріали слідства до суду.

До мітингувальників вийшли представники Генпрокуратури, і після спілкування з громадянами запевнили останніх, що справа перебуватиме під контролем з боку ГПУ.

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