Арион Куртадж: хакер-аутист, сливший в Сеть GTA VI, помещен в психушку

Главное: Американский хакер Арион Куртадж остаток жизни проведет в психбольнице. Он слил подробности грядущей GTA VI.
Детали: Хакер из США Арион Куртадж, сливший ключевые подробности о грядущей игры GTA VI, остаток жизни проведет в психбольнице.
Главное: Американский хакер Арион Куртадж остаток жизни проведет в психбольнице. Он слил подробности грядущей GTA VI.
Детали: Хакер из США Арион Куртадж, сливший ключевые подробности о грядущей игры GTA VI, остаток жизни проведет в психбольнице.
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