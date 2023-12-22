Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Арион Куртадж: хакер-аутист, сливший в Сеть GTA VI, помещен в психушку

Арион Куртадж: хакер-аутист, сливший в Сеть GTA VI, помещен в психушку

Агата Кловская
22.12.23 18:20
182
Арион Куртадж: хакер-аутист, сливший в Сеть GTA VI, помещен в психушку

Главное: Американский хакер Арион Куртадж остаток жизни проведет в психбольнице. Он слил подробности грядущей GTA VI.

Детали: Хакер из США Арион Куртадж, сливший ключевые подробности о грядущей игры GTA VI, остаток жизни проведет в психбольнице.

18-летний Арион Куртадж из Оксфорда, страдающий аутизмом, был ключевым членом международной банды Lapsus$. Группировка взламывала серверы технологических гигантов, включая Uber, Nvidia и Rockstar Games, и нанесла им ущерб почти на $10 миллионов.
 
Суд принял во внимание, что Арион Куртадж применял насилие, находясь под стражей, а также нисколько не раскаивается в содеянных преступлениях — и, более того, угрожает продолжить, едва окажется на свободе.
 
Арион Куртадж останется в психиатрической лечебнице на всю жизнь, если только врачи не сочтут, что он больше не представляет опасности.
 
В тему: GTA VI: трейлер игры появится в конце 2023 года
 
 

Тэги: GTA VI, Арион Куртадж

Комментарии

Статьи

14.12.23 15:10

Киевстар не работает: в Украине реализовали сценарий апокалиптического фильма «Оставь мир позади»?

Автор: Александр Панько

Дайджест

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели
19.12.23 17:20

НБУ призвал украинцев сделать запас продуктов питания: до часа Х осталось 2 недели

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.12.23 18:35

MW75 Neuro: наушники научили читать мысли

22.12.23 18:25

Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans

22.12.23 18:17

Мажор Яковлєв має сісти за грати - Генпрокуратура взяла на контроль справу загибелі Наталії Паньків, - ЗМІ

22.12.23 16:53

Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для отправки в Украину

22.12.23 16:45

У пяти украинских банков выявили проблемы

22.12.23 16:38

Украинские школы возьмут под охрану полиции

22.12.23 16:20

ЦАХАЛ уничтожил главную сеть тоннелей ХАМАС

22.12.23 15:48

Оккупанты хотят мобилизовать подростков в Мариуполе

22.12.23 15:38

Шмыгаль оценил стабильность энергосистемы Украины

22.12.23 16:53

Нидерланды подготовят первые 18 истребителей F-16 для отправки в Украину

22.12.23 15:24

Украинские воины сбили сразу три вражеских истребителя Су-34

22.12.23 13:46

В Украине изменили правила предоставления отпусков

22.12.23 13:24

Страны G7 дали Украине отсрочку на выплату долга

22.12.23 12:23

Рекрутинг в армию не отменяет мобилизацию, — Минобороны

22.12.23 10:46

Германия не будет выдавать украинских мужчин для мобилизации

22.12.23 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 351 350 солдат

21.12.23 18:00

ТОП популярных оснований для выезда мужчин из Украины за границу

21.12.23 17:47

Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой

21.12.23 16:49

В Керчи раздались мощные взрывы, перекрыт мост

16.12.23 09:27

«Люди важливіші за території»: екс-нардеп закликав Україну до мирних переговорів

20.12.23 16:55

Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

16.12.23 10:56

Угнала Uber, потому что спешила на самолет: женщине светит наказание по двум статьям

17.12.23 14:15

Том Круз и Эльсина Хайрова: американский актер встречается с дочерью экс-депутата Госдумы РФ

18.12.23 09:52

В Украине продолжат смягчать валютные ограничения: в НБУ рассказали, чего ждать

19.12.23 15:05

В ООН сделали заявление по поводу языкового вопроса в Украине

19.12.23 14:44

Украинцы смогут покупать и продавать машины прямо в «Дії»

18.12.23 16:03

В Украине вновь подорожали доллар и евро

19.12.23 12:01

В Украине заработали две новые газовые скважины

19.12.23 16:42

Президент Чехии сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине

Фото и Видео
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Южный парк в нерабочее время (2024): анонсирован спецвыпуск популярного мультика про Onlyfans
Свежеиспеченный глава МИД Польши прибыл в Киев
Свежеиспеченный глава МИД Польши прибыл в Киев
В Одессе военкомы устраивали облавы на мужчин на машине скорой помощи
В Одессе военкомы устраивали облавы на мужчин на машине скорой помощи
Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой
Стрельба в Праге: есть погибшие, террорист Давид Козак покончил с собой
Глинн Симмонс: американец вышел на свободу, просидев в тюрьме 48 лет ни за что
Глинн Симмонс: американец вышел на свободу, просидев в тюрьме 48 лет ни за что
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
В ВСУ объяснили, будет ли мобилизация 18-летних парней
Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире
Ли Редмонд: умерла женщина с самыми длинными ногтями в мире
В «Дії» провели ряд изменений. Стали известны детали
В «Дії» провели ряд изменений. Стали известны детали
Жертвами пожара в Черниговской области стали молодая мать и ее крошечные дети
Жертвами пожара в Черниговской области стали молодая мать и ее крошечные дети
В Брянской области жалуются на атаки дронов
В Брянской области жалуются на атаки дронов
fraza.com
Новости блогосферы
18.11.23 12:30

Архитектурное убожество современного Киева
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.