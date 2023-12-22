Арион Куртадж: хакер-аутист, сливший в Сеть GTA VI, помещен в психушку

Главное: Американский хакер Арион Куртадж остаток жизни проведет в психбольнице. Он слил подробности грядущей GTA VI.

Детали: Хакер из США Арион Куртадж, сливший ключевые подробности о грядущей игры GTA VI, остаток жизни проведет в психбольнице.

18-летний Арион Куртадж из Оксфорда, страдающий аутизмом, был ключевым членом международной банды Lapsus$. Группировка взламывала серверы технологических гигантов, включая Uber, Nvidia и Rockstar Games, и нанесла им ущерб почти на $10 миллионов.

Суд принял во внимание, что Арион Куртадж применял насилие, находясь под стражей, а также нисколько не раскаивается в содеянных преступлениях — и, более того, угрожает продолжить, едва окажется на свободе.

Арион Куртадж останется в психиатрической лечебнице на всю жизнь, если только врачи не сочтут, что он больше не представляет опасности.