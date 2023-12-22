Украинские школы возьмут под охрану полиции

Главное: Полиция будет нести службу в украинских школах. Привлекут пять сотен копов.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поведал, что в ближайшее время полицейские будут нести службу в школах. К этому собираются привлечь пятьсот правоохранителей.

Об этом чиновник сказал на заседании правительства.

Он сказал: «Одновременно продолжаем усиливать безопасность в гражданской жизни. Вносим изменения, которые позволят присоединить полицию к усилению безопасности в украинских школах. Уже в ближайшее время пятьсот полицейских будут нести службу в учебных заведениях».

Ожидается, что копы обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ и пропускной режим.

Резюмируется: «Вместе с созданием надежных и комфортных укрытий – это один из ключевых элементов повышения безопасности образовательного процесса».

В тему: В Киеве горела школа, детей и работников эвакуировали.