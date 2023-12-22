Шмыгаль оценил стабильность энергосистемы Украины

Главное: Энергосистема Украины стабильна. Об этом говорит Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил состояние энергосистемы нашей страны. Глава правительства уверяет, что она работает стабильно, а плановых отключений ни в одном регионе нет.

Чиновник поведал на заседании Кабинета министров: «Изо дня в день российские террористы продолжают атаковать наши города. Наносят удары по больницам, жилым домам, объектам энергетики».

Отмечается, что энергетика все еще остается одной из главных целей российской армии.

Резюмируется: «Благодаря проделанной работе по подготовке к зиме энергосистема сейчас работает стабильно. Плановых отключений ни в одном регионе нет».

В тему: Энергетики поведали украинцам о существующих сегодня проблемах.