Оккупанты хотят мобилизовать подростков в Мариуполе

Главное: Россияне могут начать мобилизацию среди подростков в оккупированном Мариуполе. В частности, подобный документ выдали отделу образования одной из «администраций».

Детали: В Мариупольском районе начали выдавать распоряжение о постановке на военный учет учеников 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

Согласно документу оккупационной «администрации», с января 2024 года все ученики 2007 года рождения должны явиться в военкомат, чтобы стать на учет.

«А значит, есть опасность их мобилизации», — отмечают в сообщении.

Также в Мариупольском городском совете напоминают, что ранее российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв россиян в 2024 г. с использованием единого реестра военнообязанных.

«Поэтому захватчики ищут возможности мобилизовать как можно больше людей, особенно с оккупированной территории», — подчеркивают в сообщении.

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