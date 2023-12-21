ТОП популярных оснований для выезда мужчин из Украины за границу

Главное: Украину покидают чаще всего водители, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, люди с инвалидностью и многодетные родители.

Детали: Госпогранслужба назвала топ самых популярных оснований для выезда мужчин за границу.

Ежесуточно Украину покидает 6 тыс. мужчин призывного возраста. Среди оснований для выезда смые популярные:

— 45-50% — это водители транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров, внесенные в систему «Шлях». То есть, они должны вернуться домой в определенный срок;

— 15-17% — люди с инвалидностью и многодетные родители;

— 7% — признанные непригодными к военной службе;

— 3% — выезд волонтеров по системе «Шлях» (часто используется для выезда уклонистов) .

Остальные — это сопровождающие инвалидов и чиновники, которые едут в служебную командировку.