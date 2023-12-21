Растаможка авто через «Дию» может стать реальностью

Главное: Разрабатывается законопроект о растаможке авто через приложение «Дия».
Детали: В «Дие» может появиться возможность растаможки авто. Как сообщает глава Минцифры Федоров, сейчас идет разработка соответствующего законопроекта.
Главное: Разрабатывается законопроект о растаможке авто через приложение «Дия».
Детали: В «Дие» может появиться возможность растаможки авто. Как сообщает глава Минцифры Федоров, сейчас идет разработка соответствующего законопроекта.
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