Священнику с Волыни, который привязал девушку к металлической трубе, вынесли приговор

Главное: Вынесен приговор священнику, который связал школьницу, потому что она рвала черешни на территории храма. Суд Волыни назначил ему год испытательного срока.

Детали: На Волыни суд вынес приговор священнику, который связал школьницу и угрожал оружием, потому что она рвала черешни на территории храма. Как говорится в приговоре Ковельского суда, инцидент произошел вечером 8 июня на территории местного храма Святой Анны римско-католической церкви.

Священник заметил девушку, рвавшую черешни, схватил ее за руки и затащил в гаражное помещение на территории храма. Там он обмотал скотчем тело и лицо девушки так, что ей было тяжело дышать.

Впоследствии он привязал девушку к металлической трубе и угрожал ей винтовкой.

После 15 минут пыток священник ее отпустил. На судебном заседании он свой поступок осудил, подчеркнув, что компенсировал "моральный вред потерпевшей и извинился перед ее родителями".

Судья признал мужчину виновным в нарушении ч.2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы малолетней).

Поскольку священник раскаялся за совершенное, а также возместил родителям ребенка ущерб, суд назначил ему год испытательного срока. Также он должен заплатить около 7 тысяч гривен за проведенные экспертизы.