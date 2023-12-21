В Керчи раздались мощные взрывы, перекрыт мост

Главное: В Керчи прогремели взрывы. Российские СМИ и пророссийские крымские паблики пишут, что якобы противовоздушная оборона РФ сбила воздушные цели в районе Керченского моста и традиционно заявляет, что «повреждений нет».

Детали: В Керчи во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты перекрыли Керченский мост. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил проукраинский ТГ-канал Крымский ветер.

Сообщается по меньшей мере о четырех взрывах — дважды по два с небольшим интервалом.

Движение транспорта по Керченскому мосту россияне остановили, но не пояснили почему.

Российские СМИ и пророссийские крымские паблики пишут, что якобы противовоздушная оборона РФ сбила воздушные цели в районе Керченского моста и традиционно заявляет, что «повреждений нет».

В тему: В Крыму раздался мощный взрыв.