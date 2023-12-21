Данилов отреагировал на возможную мобилизацию 500 тысяч украинцев

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Министерство обороны и Генштаб ВСУ предлагают свое видение ситуации на фронте. Однако окончательное решение по мобилизации 500 тысяч граждан должен принять парламент.

Детали: В ближайшее время будет найдено решение вопроса о мобилизации в Украине 500 тысяч человек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, вопрос мобилизации поднимался на четырех крайних заседаниях Ставки верховного главнокомандующего, и во время каждой ставки президент Владимир Зеленский задавал «вопрос о справедливости».

«Чтобы у нас не было явлений, когда одни сейчас защищают страну, а другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах, включая представителей власти. В данном случае 100% на том, на чем настаивает президент, — это, прежде всего, справедливость», — отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что Министерство обороны и Генштаб ВСУ предлагают свое видение, однако окончательное решение по мобилизации 500 тысяч граждан должен принять парламент.

Данилов подчеркнул, что дискуссия не проста, но озвученные цифры действительно нужны.

«Речь идет не о ситуации на сегодняшний день, а о том, что за определенный период времени, вероятно, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны», — сказал Данилов.

К тому же мобилизованных необходимо подготовить и они должны четко понимать, на какие сроки идут и когда у них будут отпуска и ротация.

«Именно об этом есть дискуссии на Ставке. Думаю, что в ближайшее время мы с вами найдем ответ на этот вопрос», — подытожил секретарь СНБО.

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