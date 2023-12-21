В центре Киева из-за аварии затопило дорогу, движение перекрыто

Главное: В Киеве на участке ул. Деревлянской от ул. Белорусской до ул. Гарета Джонса прорвало водопровод, из-за чего там перекрыли дорогу. Специалисты Киевводоканала уже работают над ликвидацией аварии, заверили в Киевской городской государственной администрации.

Детали: В Киеве из-за повреждения водопровода на участке ул. Деревлянской от ул. Белорусской до ул. Гарета Джонса перекрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА в четверг, 21 декабря.

«Повреждение произошло на водопроводной сети диаметром 300 мм с вытеканием на проезжую часть. Специалисты Киевводоканала уже работают над ликвидацией аварии», — говорится в сообщении.

В тему: В Киеве одну из центральных улиц залило кипятком.