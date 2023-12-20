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Новости > В Кремле оценили потенциал «формулы мира»

В Кремле оценили потенциал «формулы мира»

Агата Кловская
20.12.23 16:33
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В Кремле оценили потенциал «формулы мира»

Главное: В Кремле оценили возможную «формулу мира». Ее нужно пытаться искать вместе с российской стороной, дал понять Дмитрий Песков.

Детали: Поиски «формулы мира» без участия России — абсурдный процесс. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду, 20 декабря.

«Вот эта Формула мира, которая упоминалась и упоминается часто, знаете, здесь просто нужно открыть глаза и посмотреть на факты: „формулу мира“ пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это — абсурдный процесс. А если серьезно, то, конечно, это процесс, который не имеет потенциала на какие-либо результаты», — сказал он.

По мнению Пескова, тема переговоров с Украиной «сейчас неактуальна».

«Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для переговоров», — отметил представитель Кремля.

Песков считает, что Украина вышла из переговоров вроде бы по наущению Великобритании.

«Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной», — традиционно солгал Песков, не указав, что этот запрет касается только переговоров с участием пока еще действующего президента РФ Владимира Путина.

В тему: В ЮАР сделали неоднозначное заявление по поводу «формулы мира» Зеленского.

Тэги: общество, Кремль, Дмитрий Песков, мирные переговоры, война в Украине, Формула мира

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