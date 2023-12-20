ГУР атаковало Россию новыми дронами, — источники

Главное: Источники в украинской спецслужбе рассказали журналистам, что вчерашняя атака регионов РФ была тестированием новых БПЛА.
Детали: Регионы России, в том числе и окрестности Москвы, в ночь на вторник, 19 декабря, были атакованы неизвестными беспилотниками. Это было тестирование новых средств по украинской разведке. Об этом сообщают источники в спецслужбах.
Дроны атаковали объекты на территории Брянской и Калужской областей, а также были замечены под Москвой.
Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает СМИ.
«Это было тестирование новых средств», — пояснил источник.
В тему: Накануне в московских аэропортах был объявлен план «Ковер».
Также накануне в Брянской области жаловались на атаки дронов.