ГУР атаковало Россию новыми дронами, — источники

Главное: Источники в украинской спецслужбе рассказали журналистам, что вчерашняя атака регионов РФ была тестированием новых БПЛА.

Детали: Регионы России, в том числе и окрестности Москвы, в ночь на вторник, 19 декабря, были атакованы неизвестными беспилотниками. Это было тестирование новых средств по украинской разведке. Об этом сообщают источники в спецслужбах.

Дроны атаковали объекты на территории Брянской и Калужской областей, а также были замечены под Москвой.

Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает СМИ.

«Это было тестирование новых средств», — пояснил источник.

В тему: Накануне в московских аэропортах был объявлен план «Ковер».

Также накануне в Брянской области жаловались на атаки дронов.