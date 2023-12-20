В «Киевстаре» устранили проблемы, возникшие сегодня утром

Главное: «Киевстар» устранил сложности, которые зафиксировали жители на западе и юге Украины сегодня утром. В ближайшее время в компании обещают сообщить о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки.

Детали: Мобильный оператор «Киевстар» устранил проблемы со связью, возникшие утром 20 декабря. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что «Киевстар» устранил сложности, которые зафиксировали жители на западе и юге Украины.

«Пока сервисы работают в обычном режиме. Также сообщаем, что услуга LTE в Украине и в международном роуминге работает без ограничения скорости. Сеть Киевстара завершает стабилизацию после самой масштабной хакерской атаки», — говорится в сообщении.

В «Киевстаре» обещают в ближайшее время сообщить о начислении бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки.

В тему: В сети «Киевстар» фиксируются новые проблемы.