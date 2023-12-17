Отар Иоселиани: умер знаменитый кинорежисер

Угнала Uber, потому что спешила на самолет: женщине светит наказание по двум статьям

Правки Лозового это... поясняем на пальцах в чем суть законодательных изменений

Том Круз и Эльсина Хайрова: американский актер встречается с дочерью экс-депутата Госдумы РФ

Анастасия Фейер из Закарпатья претендует на звание «Мисс Земля-2023»

15.12.23 13:47

Депутат Сергей Батрин подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье. Много пострадавших

15.12.23 11:36

Германия передала Украине второй ЗРК Patriot

15.12.23 10:44

США все же могут принять помощь Украине в этом году?

15.12.23 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 343 890 солдат

15.12.23 09:31

Решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принято

15.12.23 09:16

Кирилл Буданов: У Путина нет планов по ведению войны в 2025 году

15.12.23 09:11

Путин хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр, - Bild

14.12.23 15:21

В Крыму раздался мощный взрыв

14.12.23 13:57

Путин рассказал об «актуальных задачах» в Украине

14.12.23 10:56

Мир решил отказаться от ископаемого топлива