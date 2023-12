Колин Берджесс: умер барабанщик AC/DC

Главное: Умер барабанщик, который входил в первый состав группы AC/DC - Колин Берджесс.

Детали: Скончался барабанщик AC/DC Колин Берджесс. Ему было 77 лет.

«Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, покойся с миром, Колин», — написали участники группы.

Коли Берджесс входил в первый состав группы в 1973 году вместе с вокалистами Дэйвом Эвансом, Ангусом Янгом, Ларри Ван Кридтом и Малкомом Янгом.

Также Коли Берджесс принимал участие в записи дебютного сингла группы, "Can I Sit Next to You, Girl?".