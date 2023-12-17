Закон 4772: Украина получила правки в закон о добровольном объединении общин. В чем суть?

Верховная Рада Украины поддержала закон № 4772 еще в 2017 году. Закон касается внесения изменений в законодательство о добровольном присоединении территориальных общин. Закон был одобрен во втором чтении и в целом получил поддержку 241 народного депутата.

Поправки к закону о добровольном объединении общин были внесены законом № 4772 в раздел II с заголовком «Порядок добровольного присоединения к объединенным территориальным общинам». Согласно этому разделу, смежная сельская или поселковая община имеет право добровольно присоединиться к объединенной территориальной общине, если она входит в перспективный план формирования территорий областных общин.

Глава сельской или поселковой общины обязан провести анализ предложения о начале добровольного присоединения и организовать 30-дневное общественное обсуждение этого вопроса. Затем предложение направляется в соответствующий совет, и после принятия решения местным советом о присоединении, глава отправляет его в совет объединенной территориальной общины. Этот совет рассматривает предложение и принимает решение о согласии или отказе.

Закон № 4772 также содержит регламент по подготовке проекта решения о добровольном присоединении, а также предусматривает особенности прекращения полномочий сельских, поселковых советов и глав территориальной общины, присоединившейся к объединенной территориальной общине.

Дополнение к статье 9 закона о добровольном объединении общин предусматривает, что Правительство может признать объединенную общину способной, если её население составляет не менее половины численности населения территориальных общин, предусмотренных для включения в состав данной общины по перспективному плану.

В случае отказа совета объединенной территориальной общины в присоединении другой общины, Правительство может аннулировать решение о признании объединенной территориальной общины способной.