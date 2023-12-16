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Новости > Закон 4387: у чому його суть?

Закон 4387: у чому його суть?

Агата Кловская
15.12.23 17:15
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Закон 4387: у чому його суть?

Законопроекті 4387 розроблено з метою удосконалення правил та рівня відповідальності за порушення законодавства у галузі публічних закупівель та встановлення справедливої відповідальності для неналежних замовників, які порушують законодавство. Законопроект4387 було включено до порядку денного ВРУ 05 вересня 2023 року.

Регулювання цього питання щодо публічних закупівель сприятиме розвитку чесної конкуренції в області закупівлі товарів, робіт і послуг для відповідення потребам держави, територіальних громад і об’єднаних територіальних громад, а також запобіганню проявам корупції. Про це йдеться у пояснювальній записці.

Суть запропонованого проекту закону 4387

Мета даного законопроекту полягає у внесенні змін до строків накладення адміністративного стягнення за правопорушення, передбачені статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, пропонується:

— перегляд штрафів за порушення законодавства у сфері публічних закупівель,

— введення диференційованого підходу до їх визначення відповідно до очікуваної вартості (бюджету) закупівлі,

— встановлення мінімального та максимального розміру такого адміністративного стягнення.

Крім цього, в законопроекті передбачено введення адміністративної відповідальності за відмову надавати персональні дані за обов’язковим запитом органу державного фінансового контролю.

Тэги: закон

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