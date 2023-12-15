Киевлянам компенсируют расходы из-за закрытого метро

Главное: По словам мэра Киева Виталия Кличко, киевлянам будут компенсировать расходы из-за закрытого метро. Компенсация заработает уже с понедельника.

Детали: Киевский городской совет по предложению мэра Киева Виталия Кличко проголосовал за компенсацию стоимости проезда пассажирам, вынужденным пересаживаться на наземный транспорт из-за закрытых станций «синей» ветки метро. Об этом сообщает Telegram мэра столицы.

«По моей инициативе Киевсовет принял сегодня решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции „Лыбидская“. Киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых 6 станций „синей“ ветки метро. Маршрут с Теремков до любой другой станции метро по-прежнему обойдется в 8 грн», — заявил Кличко.

Он подчеркнул, что пассажир, проехав по наземному транспорту и метро, будет платить только за одну поездку.

«Во время поездки нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Система возвращения поездок заработает в понедельник», — подчеркнул мэр Киева.

Он также уточнил, что в пятницу детали будут опубликованы в отношении «Киев Цифровой».

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