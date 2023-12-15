Путину не удастся пережить Запад и США, — Госдеп

Главное: В Госдепе США заявили, что Путин не переживет Запад, а помощь Украине не остановят. В Соединенных Штатах считают, что глава Кремля пытается победить в войне избрав тактику «выжидания».

Детали: Президент России Путин подтвердил во время очередной «прямой линии», что рассчитывает «пережить Запад и подождать, когда партнеры Украины устанут оказывать помощь». Однако этот расчет — ошибка. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

«Вы слышали, что президент Путин, я думаю, впервые подтвердил то, о чем мы говорили. Вы слышали, как мы говорили с начала этой кампании, что Путин делает ставку на то, что он сможет пережить Запад и что Запад ослабнет, Запад прекратит поддерживать Украину», — отметил Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что американская сторона оценивала подходы Кремля именно таким образом, и «Путин практически признался, что сделал ставку именно на это».

«Мы считаем эту ставку ошибочной. И мы считаем, что ему не удастся пережить Запад и пережить Соединенные Штаты Америки. И теперь Конгресс Соединенных Штатов должен доказать это», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что Запад продолжит поддерживать Украину.

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