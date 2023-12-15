Украинцам рассказали, какой будет погода на выходных

Главное: Синоптики дали прогноз на выходные. Ожидается снег и гололедица.

Детали: Самая высокая температура днем 16 декабря в Киеве была зафиксирована в 2006 году, она составляла 11,4° тепла, самая низкая ночью — 24,6° ниже нуля в 1997 году.

В северной части Украины в субботу 16 декабря ожидается небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, ночью 2-7° мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Черниговской и Сумской областях до 12° мороза. Днем от 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах ночью 7-12°, днем 1-6° мороза. В Крыму ночью и днем 0-5° тепла.

В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 16 декабря в Киеве была зафиксирована в 2006 году, она составляла 11,4° тепла, самая низкая ночью — 24,6° ниже нуля в 1997 году.

В воскресенье, 17 декабря, в северной части страны, днем и центральных областях умеренный мокрый снег и дождь, в Черниговской и Сумской областях небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью температура от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла. В северо-восточных, восточных областях и Карпатах ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве ожидается мокрый снег и дождь. Ночью будет около 0°, днем 2-4° тепла. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

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