В Киеве детей не пустили в укрытие во время ракетной атаки из-за собаки

Главное: В Киеве охранник не пустил детей в школьное укрытие во время ракетной атаки. Дети были с собакой, поэтому охранник не допустил их к укрытию, несмотря на очевидную угрозу их жизни.

Детали: Вчера, 14 декабря, в Святошинском районе Киева охранник не пустил детей в укрытие одной из школ во время воздушной тревоги. По этому факту начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«По данным следствия, 14 декабря 2023 года, примерно, в 16 часов 20 минут во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки РФ по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города. Увидев, что дети были с собакой, охранник не допустил их к укрытию, несмотря на очевидную угрозу их жизни из-за ракетной атаки», — говорится в сообщении.

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