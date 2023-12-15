«Киевстар» стабилизировал связь в Киеве и возобновил роуминг

Главное: В компании «Киевстар» заявили, что в настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии. Сегодня в планах компании — дальнейшее восстановление услуг передачи данных.

Детали: Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» возобновил услугу международного голосового роуминга. Также удалось стабилизировать связь в Киеве. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Сеть „Киевстар“ восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки», — отметили в пресс-службе.

Так, за прошедшие сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве.

В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии.

Абонентам доступна голосовая связь, в том числе — в международном роуминге, услуги «Домашнего Интернета».

Со вчерашнего дня начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины.

Сегодня в планах компании — дальнейшее восстановление услуг передачи данных.

«Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности», — сообщили в пресс-службе «Киевстар».

Там также акцентировали, что информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершении всех стабилизационных мер.

Абонентов предупредили, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты компании их устраняют.

Пользователям также советуют: если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить «авиа» режим. Также помогает выбрать сеть в настройках телефона.

В тему: В «Киевстаре» объяснили, как хакеры сумели взломать защиту оператора.