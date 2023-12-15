Стала известна причина массового отравления студентов в Полтаве

Главное: В столовой полтавского института, где произошло массовое отравление студентов, нашли кишечную палочку. Выделение патогенной и условно патогенной микрофлоры может свидетельствовать о нарушении гигиенических требований при производстве и хранении пищевых продуктов.

Детали: После массового отравления студентов в Полтаве в столовой, где они могли питаться, обнаружили кишечную палочку в блюдах. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Полтавской области.

Отмечается, что 5 декабря в ходе следственных действий в рамках уголовного производства, к которому были также привлечены специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, у «студенческого кафе» были отобраны образцы пищевых продуктов, воды и гигиенических смывов с контактных поверхностей и направлены в лабораторию.

По результатам проведённых лабораторных испытаний в данных образцах установлены многочисленные нарушения параметров безопасности по микробиологическим показателям.

Среди прочего, в гигиенических смывах из ложки, чашки, стаканов, стола для чистой кухонной посуды, ножа для нарезки вареных овощей и терки обнаружили бактерии группы кишечной палочки и превышение общего микробного числа.

Как сообщается, Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины сообщил Главному управлению о результатах проведения расследования вспышки острых кишечных инфекций. В документе отмечено, что при исследованиях у пяти больных (студентов) обнаружены патогенные микроорганизмы, у других выделена условно-патогенная микрофлора.

Также в двух смывах из емкостей для готовых блюд и стола для разработки сырья выделены бактерии группы кишечной палочки. Кишечную палочку нашли в готовых для потребления продуктах (шаурме и котлете).

Кроме того, установлено, что в водопроводной воде, которая является ингредиентом при приготовлении готовых блюд и применяется в технологических процессах, обнаружено загрязнение колиформными бактериями.

Выделение патогенной и условно патогенной микрофлоры может свидетельствовать о нарушении гигиенических требований при производстве и хранении пищевых продуктов.

Специалисты Госпродпотребслужбы добавили, что заведение общественного питания не допустило их для подтверждения его безопасности для людей, поэтому есть риски возникновения повторной вспышки острых кишечных инфекций.

В тему: В Полтаве произошло массовое отравление студентов.