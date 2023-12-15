В «Укрэнерго» рассказали, сколько населенных пунктов остались без света

Главное: В Украине обесточены 800 населенных пунктов. Из-за непогоды обесточено 355 населенных пунктов, а из-за боевых действий — 445.

Детали: На утро в пятницу в Украине без энергоснабжения остаются 800 населенных пунктов. Об этом сообщило «Укрэнерго» 15 декабря.

Так, из-за непогоды обесточено 355 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. В Донецкой области 119 населенных пунктов без энергоснабжения больше суток.

Из-за технических повреждений обесточены потребители в Киевской области.

Из-за боевых действий и по других причин без света остается 445 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Сегодня ночью снова была обстреляна вместе с городом-спутником одна из теплоэлектростанций. Там есть повреждение оборудования.

После ремонта в течение суток вернулись два блока на ТЭС, а также две ТЭЦ в южном и западном регионах. Три других энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт.

Вместе с тем лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 5808 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 790 МВт. Экспорт не ведется.

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