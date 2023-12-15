Германия передала Украине второй ЗРК Patriot

Главное: Украина получила от Германии очередной пакет военной помощи. В него, в частности, вошел ЗРК Patriot.
Детали: Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает правительство Германии.
Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.
Также Германия передала:
— девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
— 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;
— три беспилотные машины для разминирования;
— 14 систем обнаружения дронов;
— восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
— четыре прицепа к тягачам 8×8 HX81;
— восемь тягачей Zetros;
— более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.
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