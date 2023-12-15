Германия передала Украине второй ЗРК Patriot

Главное: Украина получила от Германии очередной пакет военной помощи. В него, в частности, вошел ЗРК Patriot.

Детали: Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает правительство Германии.

Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.

Также Германия передала:

— девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

— 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;

— три беспилотные машины для разминирования;

— 14 систем обнаружения дронов;

— восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

— четыре прицепа к тягачам 8×8 HX81;

— восемь тягачей Zetros;

— более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.

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