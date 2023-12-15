Всемирный банк предоставит Украине очередной крупный транш – куда пойдут деньги

Главное: Всемирный банк даст Украине 1,34 миллиарда долларов. Стало известно, куда пойдут деньги.

Детали: Всемирный банк даст Украине еще 1,34 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 15 декабря, поведал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль.

Как стало известно, эти деньги направят на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы государственного бюджета.

Было сказано, что основная часть данного пакета финансирования (1,086 миллиарда долларов) это средства Правительства Японии.

При этом, уточняется, что остальные деньги это гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины.

Глава правительства отметил: «Финансовая помощь международных партнеров позволяет нам обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии».

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