США все же могут принять помощь Украине в этом году?

Главное: Сенат США не уйдет на каникулы, чтобы завершить переговоры по запросу Байдена. Процесс может продолжиться на следующей неделе.

Детали: Сенат Соединенных Штатов Америки решил не уходить на каникулы. Демократы рассчитывают продолжить переговоры с республиканцами насчет запроса президента Джо Байдена, который включает помощь Украине. Об этом сообщает Politico и лидер демократов в Сенате США Чак Шумер в Twitter.

«Ожидается, что после заседания фракции мы вернемся на следующей неделе и попытаемся закончить это дело (переговоры с республиканцами о границе)... И, надеюсь, будет, за что голосовать», — рассказал сенатор-демократ Кори Букер.

Как напоминает Politico, Сенат должен был уйти на каникулы еще 14 декабря. Но лидер демократов в Сенате Чак Шумер собрал заседание фракции и сообщил, что переговоры о границе — вопросе, который препятствует выделению Украине более 60 млрд долларов нового финансирования — продвигаются достаточно быстро, чтобы продолжить работу верхней палаты Конгресса.

«Республиканцы говорят, что действия на границе срочны. Если они серьезно настроены что-то сделать, им не следует с таким рвением идти домой. Предстоит еще много работы», — написал Шумер у себя в Twitter.

Он напомнил членам республиканской партии, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы США отказались от Украины и думает, что добьется этого в том числе при помощи экс-президента Дональда Трампа.

«Мы должны действовать», — резюмировал он.

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